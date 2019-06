Veiligheidsregio Drenthe: Kampeerders, kijk goed naar je spullen

Het kampeerseizoen is in volle gang. Straks beginnen de zomervakanties weer en dan trekt Nederland er massaal met caravan of tent op uit. De familie Poort uit het Groningse Godlinze heeft er dit jaar voor gekozen om een seizoensplek te nemen op camping De Berenkuil in Grolloo.Hun caravan staat dan ook vast op een plek op de camping. Of ze ook wat doen aan veiligheid? "Jazeker", zegt Edwin Poort. "We hebben in ieder geval een koolmonoxidemelder in de caravan. Daar hebben we ook een kachel staan. En we koken niet in de caravan, maar buiten." Maar waar hangt de koolmonoxidemelder dan? "Die ligt op tafel", zo zegt Poort.En daar gaat het volgens Carry Seidel van de Veiligheidsregio Drenthe mis. "Koolmonoxide gaat naar boven. Daarom is het beter om de melder aan een magneet aan het dak vast te maken en een brandmelder aan te schaffen." Een ander voorbeeld is volgens Seidel de gasfles. "Die moet je niet in de zon zetten. Bovendien moet je er voor zorgen dat je goede slangen hebt. Laat dat ook door een deskundige controleren."Mensen die op vakantie gaan vergeten meer, bijvoorbeeld het afsluiten van hun woning. "Je gelooft het niet, maar het gebeurt". Wijkagent Louw Koster maakt het regelmatig mee. "Woningen maken een onbewoonde indruk. Soms zitten de gordijnen dicht overdag. Ja, dan weet je dat er niemand thuis is als het bewolkt is. Of ze hebben de caravan weken op de oprit staan en dan is de caravan ineens weg. Dan weet de inbreker ook dat ze op vakantie zijn."En dan zijn er ook mensen die via Facebook, Instagram en Twitter laten weten dat ze vertrekken voor een vakantie. Daarmee maak je het inbrekers ook makkelijk. Koster heeft wel tips. "Maak het niet in een te grote kring bekend dat je op vakantie gaat. Zet niet op sociale media wanneer je op vakantie gaat. En laat geen sleutels aan de binnenkant van je woning in deuren zitten."Ook de Veiligheidsregio heeft folders met daarin tips voor een veilige vakantie. Carry Seidel heeft er wel een paar. "Kook niet in de caravan of tent. Zorg dat je een blusdeken in de buurt hebt. Bij de barbecue kan je een emmer met zand zetten. En zorg dat je een rookmelder hebt hangen in je caravan."Voor de familie Poort uit Godlinze volgen nog heel wat vakantiedagen in Drenthe. Edwin Poort heeft goed naar de tips van de Veiligheidsregio en de politie geluisterd. Hij gaat aan de slag. "Ik zal in ieder geval zorgen dat er een rookmelder komt en zorgen dat de gasfles uit de zon blijft."