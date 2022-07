Na 7 jaar wachten gaat het Volksfeest in Nieuw-Schoonebeek weer los

De zon is nog maar net op, maar de muziek gaat al op standje 'harder kan niet', stoelen staan langs de kant van de weg en heel Nieuw-Schoonebeek is afgezet met linten voor de optocht van praalwagens. Het Volksfeest van Nieuw-Schoonebeek mag na zeven jaar weer gevierd worden en dat wordt groots aangepakt.

"We houden zondag ook een buurtencompetitie", vertelt Saskia Schnoing van het bestuur. "Met de twintig buurten van het dorp doen we het Eurovisie Songfestival na." Alle buurten hebben inmiddels een videoclip opgenomen. Zondagmiddag komt daar nog een speciale act bij.

Normaal gesproken is het feest iedere vijf jaar, maar door corona duurde het twee jaar langer voordat het Volksfeest van Nieuw-Schoonebeek kon worden gehouden. "Het was even afwachten of mensen er wel zin in hadden dit jaar, maar het hele dorp heeft zich volledig ingezet en de optocht vandaag was geweldig", zegt Schnoing.