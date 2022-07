Brandalarm leidt politie naar verdachte Emmenaar

Het afgaan van een brandalarm heeft vannacht in Emmen een mogelijke inbraak voorkomen. De politie en brandweer kwamen af op een melding van een brandalarm in een gebouw aan de Phileas Foggstraat in Emmen.

Bij het gebouw vonden agenten een 49-jarige Emmenaar. Hij had volgens een woordvoerder van de politie verschillende spullen bij zich die gebruikt kunnen worden bij een inbraak. Daarvoor is hij bekeurd. Ook werd hij beboet omdat hij op een terrein was waar hij niet mocht zijn.