Vorig jaar ging de cross niet door, omdat een boer zijn grond niet meer beschikbaar stelde voor de cross. Vandaag was er dus een nieuwe locatie gevonden."Wij hadden nog wel een stukje land beschikbaar. Voor zo'n mooi evenement moet je toch zorgen met mekaar dat het goed komt ja", zegt Bas Brouwer. Over de ravage die de auto's achterlaten op het land maken Bas en zijn broer Mark zich geen zorgen. "We knappen het straks allemaal weer op, dan is het weer helemaal zoals het was," zegt Mark.Organisator Jos Aalfs doet zelf ook mee aan de cross, met een blauwe Opel Astra."Hij zit boven de 200 pk, dus voor op een zware zandbaan is dit mooi. We hebben er een nieuwe motor en versnellingsbak in gedaan, hij doet het perfect. Iedereen heeft zo zijn voorkeur, maar ik rij al lang met Opel en heb heel veel onderdelen van dat merk."Aalfs is blij dat de cross dit jaar wel weer door kon gaan. "We zitten op 1500 bezoekers en iedereen is geel enthousiast. De autocross is nog steeds springlevend.Hopelijk gaan we er volgend jaar weer voor!"