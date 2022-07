Vrouw uit Emmen (39) verdacht van poging tot doodslag

De rechter-commissaris heeft het voorarrest van de vrouw verlengd. De politie zei na vorige week rekening te houden met 'een incident in de huiselijke sfeer'. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie wil daar verder niets over zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. Ook kan de woordvoerder niet zeggen hoe het nu met de gewonde man is.

De politie kreeg in de nacht van 20 op 21 juli rond 1.50 uur een melding. In het huis werd de zwaargewonde man gevonden. Hij is daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ook de vrouw uit Emmen raakte gewond. Nadat zij was behandeld in het ziekenhuis, werd ze meegenomen naar het cellencomplex.