Vaccineren tegen apenpokken begint maandag in Drenthe

De GGD Drenthe begint aanstaande maandag met het vaccineren tegen apenpokken. Alleen mensen die tot de risicogroep behoren worden opgeroepen. "Het gaat om een kleine groep mensen die we al kennen," vertelt Jac Korsten van de GGD Drenthe. "Het zijn vooral mannen die in het kader van hiv-preventie het PrEP-medicatie krijgen. Omdat ze bij ons bekend zijn, kunnen we ze een uitnodiging sturen."

In Drenthe, Friesland en Groningen zijn 14 besmettingsgevallen bekend. De infectie wordt overgedragen door huid- en slijmvliescontact. De ziekte komt met name voor bij mannen die seks hebben met mannen. "We hebben hier te maken met een milde vorm," legt Korsten uit. "Mensen krijgen verschijnselen die lijken op griep. Het begint meestal met koorts, koude rillingen en spierpijn en daarna krijg je plekjes op je huid."

Internationaal gevaar

Apenpokken is een infectieziekte die sinds mei ook in Nederland voorkomt. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft apenpokken uitgeroepen tot internationaal gevaar voor de volksgezondheid. In Nederland zijn de meeste besmettingen op dit moment in Amsterdam en Den Haag. Daar is afgelopen maandag al begonnen met vaccineren.

Het vaccin dat wordt toegediend lijkt op het oude pokkenvaccin dat tot 1980 werd gegeven. Korsten: "Je kunt na een vaccinatie alsnog ziek worden. Maar je ziet dat mensen veel minder ernstig ziek worden. De kans op een ziekenhuisopname wordt verkleind."

Uitdoven

De GGD's hopen door het vaccinatieprogramma apenpokken zo snel mogelijk te laten uitdoven. "Ik hoop dat we binnen drie maanden geen apenpokken meer hebben in Nederland," zegt Korsten.

Als iemand alsnog besmet raakt met apenpokken, is het advies om in isolatie te gaan, zodat het virus niet verder kan verspreiden. "Je krijgt ook leefregels," zegt Korsten. "We adviseren mensen om tijdelijk geen seksueel contact te hebben en geen huidcontact."