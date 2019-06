Havezate Mensinge Roden krabbelt weer op

De havezate krabbelt weer op na een financieel moeilijke periode vorig jaar, waarbij ze technisch failliet waren. Een splitsing van het theater en de bioscoop was nodig. Ook moest een flinke financiële injectie het museum er bovenop helpen.Bang dat dit om een tijdelijke opleving gaat is directeur Bosboom niet. "Sterker nog, we willen nu doorpakken." Bosboom wil onder andere het hele jaar open blijven, de inrichting veranderen en ze wil met Mensinge het verhaal vertellen van alle havezates in Drenthe. Maar die wensen kosten geld.Wethouder Wekema is daar niet bang voor. "Ik pleit voor 55.000 euro extra op de totaalsubsidie. daarnaast blijven wij ook het onderhoud van het pand betalen. Maar", zo benadrukt hij, "ik vind ook dat de Provincie Drenthe een duit in het zakje moet doen. want zo'n unieke havezate is een toeristische trekpleister voor heel Drenthe."De opwaartse lijn is ingezet, mede dankzij de hulp van kunstschilder Henk Helmantel. Arjan van de Leur is vrijwilliger bij de havezate en merkt dat de expositie van Helmantel werkt. "Wij hebben Helmantel zelf gevraagd. Hij wilde graag zijn naam aan ons verbinden als we daardoor meer bezoekers zouden trekken."En dat is een succes, zo blijkt. Want de bezoekers zijn zeer te spreken over de nieuwe opzet. "Wij zijn op doorreis en zijn speciaal in Roden gestopt voor het bezoekje aan Helmantel", zo zegt een stel. "Werkelijk waar prachtig. En zo echt!", zegt een dame.Eind september zouden normaliter de deuren sluiten en pas in april weer open gaan. De wens om nu niet te sluiten wordt 19 juni besproken in de raadscommissie van de gemeente Noordenveld. Begin juli valt daarover de beslissing.