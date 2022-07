Nieuwe film en expositie over verwildering van Drents-Friese Wold

Het Drents-Friese Wold is een nationaal park op de grens van Drenthe en Friesland. Het natuurgebied van ruim zesduizend hectare is na De Hoge Veluwe het grootste aaneengesloten bosgebied van ons land. Beheer van dit natuurbied is gericht op het creëren van meer wilde natuur.

In een nieuwe film die in het buitencentrum van het Drents-Friese Wold te zien is, laat Staatsbosbeheer zien hoe die robuuste natuur eruit ziet. De expositie in de mediatheek van het buitencentrum is bedoeld als aanvulling op de film.

Variatie

"In het Drents-Friese Wold zijn we bezig om de natuurlijke processen zoveel mogelijk te herstellen", legt boswachter Widmar van der Meer uit. "Wat je dan ziet, is dat je minder monotone bossen krijgt. Dus meer variatie in het bos waar veel soorten van profiteren." Dood hout blijft liggen en zorgt voor nieuw leven. "Juist op oud hout groeien paddenstoelen, schimmels en mossen. De diversiteit gaat ermee omhoog."

Recreatie

Ruimte voor de natuur wil niet zeggen dat bezoekers niet langer welkom zijn. Vrijwillige gidsen nemen bezoekers mee op excursie, voor een avondwandeling over het Aekingerzand of een zoektocht naar reeën. Voor de jonge bezoekers zijn er zintuigentochten en speurtochten met Kees Koolmees. En wandelaars kunnen zelfstandig een van de gemarkeerde routes volgen.