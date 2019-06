Drentse politicus terug na 'overweldigende' Baltic Pride

Nijmeijer bezocht Vilnius in het kader van de Baltic Pride: de jaarlijkse gaypride van de Baltische Staten. Lhbt-ers uit Estland, Letland en Litouwen kwamen er samen om zich hard te maken voor de gelijke rechten van onder meer homoseksuelen, biseksuelen en transgenders."Het was een geweldige ervaring, ik had niet verwacht dat het zo indrukwekkend zou zijn", vertelt Nijmeijer. Hij liep zaterdag mee tijdens de pride-optocht in Vilnius. "Ik liep achter de eerste bus, samen met de Schotse minister van emancipatie, in de zogenoemde veilige zone. Maar er is helemaal niets gebeurd; afgezien van wat kleine demonstraties stonden er alleen maar vrolijke mensen langs de kant. Het was overweldigend."Homoseksualiteit en het daarvoor uitkomen zijn nog steeds taboe in Litouwen en de andere Baltische Staten. De invloed van de kerk is in die landen nog erg groot. Het is volgens Nijmeijer belangrijk dat West-Europeanen hun gezicht laten zien op de jaarlijkse Baltic Pride. "Ze knokken in Litouwen momenteel voor het gelijke seksen-huwelijk. Het is belangrijk voor de lhbt-ers daar dat wij onze steun laten blijken", vertelt Nijmeijer.Nijmeijer was uitgenodigd om te spreken vanwege zijn ervaring als spreker op verschillende lhbt-congressen in Europa. De politicus zorgde er mede voor dat Drenthe de allereerste regenboogprovincie van Nederland werd. Inmiddels hebben ook alle Drentse gemeenten het predicaat regenbooggemeente, waarmee zij verklaren zich in te zetten voor lhbt-rechten.De Drentse politicus sprak met meerdere Litouwse politici over homo-emancipatie. Volgens hen ontstaat er langzaam een kentering in het voormalige Oostblokland. Nijmeijer: "Het maatschappelijke draagvlak voor een homo-huwelijk wordt steeds groter. Politici gaan dan toch hun stemmen tellen. Vooral jongere mensen worden zich veel meer politiek bewust en maken zich zorgen over hun gelijke rechten."Nijmeijer hoopt volgend jaar af te kunnen reizen naar de Letse hoofdstad Riga, om daar nogmaals de Baltic Pride mee te kunnen maken. "Als ik kan, dan ga ik heen. Het is zo ontzettend leuk!"