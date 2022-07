Huishoudens aan de warmtepomp dankzij steun, in Drenthe gebeurde dat bijna 3000 keer

Arend Luning uit Ansen stapte zo'n twee jaar geleden over op de warmtepomp en maakte ook gebruik van de ISDE-steun. "Het was een keuze voor mijn eigen portemonnee. Ik schatte al in dat het in de toekomst mogelijk verplicht zou worden en we moeten van het gas af. En op gas kun je eigenlijk niet besparen. Bij de warmtepomp kan dat wel, want op de elektriciteitsrekening kun je besparen met behulp van zonnepanelen."