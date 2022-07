Dag van boerenprotesten, LTO Noord veroordeelt dumpingen

De boerenacties van gisteren en vandaag waarbij onder meer afval, zand en hooi worden gedumpt op en rond snelwegen gaan te ver. Dat schrijft LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins op Twitter. "Ook ik ben enorm boos en teleurgesteld in hoe dit kabinet beleid rondom stikstof aanpakt", meldt hij gisteravond op Twitter. "We spreken de politiek aan en vragen met acties aandacht. Maar wat vandaag is gebeurd kan niet. Diegenen die vandaag rotzooi op de snelweg hebben gedumpt: neem je verantwoordelijkheid", schrijft Bruins op Twitter.

In Drenthe waren gisteren blokkades bij onder meer Meppel, Hoogeveen, Zuidwolde en Oosterhesselen. Ook bij Staphorst waren dumpingen, die vandaag nog steeds vertraging veroorzaken op de A28. Verkeer moet daar nog via de vluchtstrook.

'Je helpt de sector niet'

Het duurde uren voordat het gedumpte afval kon worden opgeruimd. Bedrijven die door Rijkswaterstaat werden ingehuurd, werden in sommige gevallen bedreigd. Ook was er een bedrijf dat in Drenthe bezig was, maar door de eigenaar gesommeerd werd te stoppen met opruimen omdat hij naar eigen zeggen 'achter de boeren staat'.

Bij Meppel-Noord gebeurde gisteren nog een ongeluk, waarbij een auto op rommel inreed. CDA-Statenlid Eline Vedder reageert geschrokken. "Collega's, stop ermee. Je helpt jezelf niet, je helpt onze sector niet en je brengt er mensen mee in gevaar", schrijft ze op Twitter. Vedder wil desgevraagd geen toelichting geven op haar bericht. Ook Dirk Bruins is gevraagd om een toelichting op zijn tweet, maar was nog niet bereikbaar.

Ongelukken

Vannacht was er ook een ongeluk op de A7 bij het Groningse Midwolde. Mark van den Oever, voorzitter van de actiegroep Farmers Defence Force zegt dat ongelukken niet te rechtvaardigen zijn. "Maar zolang het een beetje blikschade is, vind ik het allemaal niet zo erg."

Overigens blijft de troep op de A7 ook liggen. Volgens RTV Noord gebeurt dat omdat de aannemer die de rommel op zou ruimen bedreigd wordt.

Blokkade A35 bij Almelo

Een groep trekkers blokkeert sinds het middaguur de weg tussen de knooppunten Buren en Azelo, aldus Rijkswaterstaat. De A35 bij Almelo is daardoor in beide richtingen dicht. Volgens Albert Nieuwenhuis uit Hoogeveen - die daar met zijn hakselaar staat - zijn er ruim tweehonderd mensen op afgekomen. "De meesten komen uit Twente, maar er zitten ook Drenten bij."

Volgens Nieuwenhuis is het protest niet georganiseerd vanuit de bekendere actiegroepen. Ook wordt er geen afval gedumpt. "We hebben een gezellige middag." Of er ook nog op andere plekken geprotesteerd wordt, weet hij niet. "Het zou best kunnen dat mensen nog naar andere plekken gaan."

Hoewel er geen afval wordt gedumpt, staat Nieuwenhuis wel achter die acties. "Iedereen kan wel een bult afval zien, we hebben toch allemaal licht op de auto?" Op de vraag of hij betrokken is bij de dumpingen van gisteren in Drenthe, gaat hij niet in.