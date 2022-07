Voedselbank Assen komt brood tekort door stoppen van bakkerij

Wekelijks ontvangt de voedselbank in Assen ongeveer tweehonderd broden van bakkerij De Pelikaan uit Assen-Oost. Die bakkerij sluit aankomende zaterdag na 25 jaar de deuren. Daardoor mist de Voedselbank 80 procent van het brood dat ze krijgt.

En een nieuwe leverancier, die is er nog niet. Meer dan tien jaar kon de voedselbank vier dagen per week brood ophalen bij de bakkerij.

'Twee, soms drie of zelfs vier kratten'

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag konden de chauffeurs van de voedselbank in Assen terecht bij Linda en Bart Daleman, vertelt Tinus Ensing, coördinator bij de Voedselbank in Assen. "Altijd stond er een aantal kratten gevuld met broden klaar om meegenomen te worden. Soms twee, soms drie en soms vier kratten, waarbij er in elk krat twaalf tot zestien broden pasten. Wekelijks liep dat weleens op tot meer dan tweehonderd broden. Voor ons beslist een behoorlijke aderlating, vooral omdat we nog geen nieuwe leverancier hebben."

Ensing is op dit moment op zoek naar nieuwe broodleveranciers in Assen. "Want met 239 gezinnen en in totaal 564 mondjes heb je wekelijks heel wat brood nodig. Brood is immers een basisvoedingsmiddel dat niet mag ontbreken in de voedselvoorziening. Supermarkten verwijzen je door naar het hoofdkantoor en de bakkerijen hebben vaak al afspraken met particuliere bedrijven. Maar we blijven doorzoeken."

Een betere bestemming

Linda Daleman van bakkerij De Pelikaan vond het belangrijk dat ze overgebleven brood een betere bestemming geeft. "Je maakt elke dag een inschatting van wat je nodig hebt en de ene keer heb je meer over dan andere dagen. In het verleden gaven we het aan de dieren. Met het geven aan de voedselbank kreeg het een betere bestemming."