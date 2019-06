Opnieuw BMW's opengebroken in Assen [update]

De dieven sloegen toe bij geparkeerde auto's aan de Opaalstoep en de Leemhamel, beide in de wijk Marsdijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of mogelijk camerabeelden hebben zich te melden.Het is niet voor het eerst dat BMW-bezitters dit jaar het slachtoffer zijn van auto-inbraken in de Drentse hoofdstad. In januari en februari sloegen dieven ook al toe in Assen. Ook toen ging het om BMW's en werden de navigatiesystemen meegenomen. dat gebeurde in de wijk Kloosterveen.De politie meldt op Twitter dat er meer meldingen van auto-inbraken in Marsdijk binnen zijn gekomen. Met name mensen die in de stratenblokken de Stoepen, de Messchen en de Hamel wonen wordt gevraagd om beelden of getuigenissen. Mogelijk is er in meerdere auto's gekeken, ook als die niet opengebroken zijn.