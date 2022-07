Eigenaar afgebrande kapperszaak Rolde wil in najaar nieuwe salon starten

Kappersketen Styles Hair Professionals wil na de zomer een nieuwe vestiging in Rolde openen. De vorige kapsalon in het dorp werd begin juli verwoest door een brand en de directeur wil niet te lang wachten met een heropening.

Een gapend gat is alles dat rest na de verwoestende brand in het centrum van Rolde. Dranghekken ontnemen het zicht op de plek waar de kapsalon staat, maar een rokerige geur die nog steeds rondwaart verraad wat er op de avond van 5 juli gebeurde.

Niet meer te redden

Rond 19.15 klonk er een harde knal door het dorp, maar vuur was er niet te zien. Wel kwam er een hoop rook uit de kapsalon, die een uur eerder dicht was gegaan. De rook drong ook binnen bij de naastgelegen Coop-supermarkt en een Chinees restaurant. Door rook- en roetschade moesten beide bedrijven een tijdje dicht.

De brand zat in het dak, zei de brandweer destijds, en het duurde twee uur voordat de brandweer dat geblust had. De kapsalon raakte dusdanig beschadigd dat er weinig meer te redden viel.

'Niet in paniek raken'

Directeur Dick Kroes van Styles kijkt drie weken later nuchter terug op de brand. Hij maakte het al eerder mee met een vestiging in Musselkanaal, die tijdens een brand in een winkelcentrum in vlammen opging.

Kroes: "Je moet proberen jezelf niet te druk te maken als er zoiets gebeurt, want dan word je helemaal gek. Op het moment zelf is het verschrikkelijk, maar in paniek raken heeft gewoon geen zin."

Airco als boosdoener

Hoewel de brand volgens de brandweer in het dak is begonnen, kwamen experts die onderzoek zijn gaan doen volgens Kroes op een andere conclusie. "Het zou in een airco zijn begonnen die gewoon beneden op de grond stond."

Maar kortsluiting zou volgens hem vreemd zijn, omdat "onze medewerkers aan het eind van de dag altijd de stroom uitschakelen", zegt Kroes, die blij is dat zijn verzekering de schade vergoed.

Personeelstekort

Alle kappers die in Rolde werkten, hebben volgens Kroes inmiddels een werkplek gekregen bij een van zijn andere kapsalons. Klanten worden tijdelijk geknipt bij filialen in Assen en Gieten. Kroes: "We hebben een tekort aan personeel, dus onze kappers konden direct weer aan het werk."

Styles was geen eigenaar van het afgebrande pand, maar huurde het gebouw. Op eventuele herbouw wil directeur Kroes liever niet wachten en hij is op zoek gegaan naar een ander huurpand in de buurt.