Gevaarlijke draden op mtb-routes: 'Moorddadig, dat is het'

Politieagenten vonden afgelopen donderdag nog een draad die gespannen was op de mountainbikeroute in de buurt van Gieten. Een mountainbiker zag de draad over het hoofd en reed er tegenaan, met verwondingen aan zijn hals als gevolg."Onbeschoft en moorddadig, dat is het. Verder heb ik er geen woorden voor", zegt Harm Pepping, geestelijk vader van de mtb-route bij Gieten. Hij kan het niet begrijpen dat er mensen zijn die draden spannen om bewust mensen te verwonden. Pepping: "Je weet gewoon niet wat je iemand aandoet met die draden."Niet alleen in de bossen bij Gieten komen fietsers (ijzer)draden tegen tijdens het mountainbiken. Eerder gebeurde het al in onder andere Assen, Gasselte en Drouwen. Gisteren vond een boswandelaar ijzerdraden in een bos langs de N33 bij Gieten. De politie onderzoekt momenteel het laatste geval.Ook bij de politie zijn er zorgen over de draden die in de hele provincie op routes gevonden worden. "De vrees is dat dit vaker voorkomt, maar dat het niet wordt gemeld. Omdat fietsers bijvoorbeeld denken dat ze tegen een tak zijn aangereden", zei wijkagent Theo Dieterman tegen het Dagblad van het Noorden Mtb-routebedenker Pepping hoopt dat de politie de dader of daders snel kan opsporen. "Het meest angstig ben ik voor die jongens die hard door het bos fietsen, want die zien het gewoon niet. Ik raad mountainbikers altijd aan hun ogen open te houden. Als je wat ziet, meld het dan direct bij de boswachter of de politie."