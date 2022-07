Van Boogie Bar tot boterbriefje: heel wat liefdes bloeiden op in oude disco Barger-Oosterveld

Schot in de roos

Die vriendin wist duidelijk waar ze het over had, want het was een schot in de roos. "Het was Johan, mijn huidige man. Het was direct raak." Als haar vader haar die avond ophaalt, durft ze niet meteen te vertellen hoe oud Johan is. "Hij was 25 jaar toen. Tijdens de rit naar huis, maakte ik hem eerst wat jonger, maar gaandeweg werd hij in mijn verhaal steeds ouder', vertelt ze.

Johan moest daarom eerst maar even 'thuus komen' bij de familie Scholten. Die ballotage heeft hij met vlag en wimpel overleefd, want inmiddels zijn Johan en Carolien nog steeds samen. "Alweer elf jaar getrouwd", knipoogt Carolien.

Een vergelijkbaar verhaal gaat op voor Bert en Aletta Mellema uit Nieuwleusen, maar oorspronkelijk uit Emmer-Compascuum en Emmen. "Ik heb er mijn leven aan overgehouden", aldus Aletta. Maar bijna was het misgegaan. "Bert had zijn oog eerst laten vallen op een ander, maar liep daar een blauwtje bij op", lacht ze. "Vervolgens zocht hij mij op en het klikte meteen." De twee zijn inmiddels 33 jaar samen. "In 1995 zijn we in het huwelijksbootje gestapt en we hebben twee zoons."

Niet beperkt tot Emmen

Aletta werkt tegenwoordig in Zwolle. "Ik heb daar mensen leren kennen, die ook bekend waren met de Boogie Bar. Die gingen vroeger vanuit Zwolle gewoon naar Barger-Oosterveld om te stappen. Dat zegt wel iets over hoe bekend die tent was. Dat bleef duidelijk niet beperkt tot Emmen en omstreken. Uiteraard vindt ook zij het jammer dat de Boogie Bar ophoudt te bestaan. "De sfeer, de mensen, dat was iets unieks. En volgens mijn man kon je er zo lekker eten. Mijn man heeft het altijd weer over die speklappen."