Terminaal zieke John Franke strijdt met podcast voor bevolkingsonderzoek naar longkanker

"Ik ben ten dode opgeschreven maar als ik eerder gescreend was, hadden we dit gesprek misschien niet gevoerd." De missie van de terminaal zieke John Franke (57) uit Zuidlaren is dan ook helder: er moet een bevolkingsonderzoek komen naar longkanker.

Het is daarom dat Franke vandaag (1 augustus is Wereld Longkankerdag) een podcast presenteert met de naam 'De missie van John'. De podcast, gemaakt door Edwin Mooibroek en Erik Wijnholts, wordt ondersteund door onder meer KWF en het Longkankerfonds. Franke pleit in deze driedelige serie vóór een bevolkingsonderzoek, maar er komen ook tegenstanders aan het woord.

Geldkwestie

Franke denkt dat het tegenhouden van een bevolkingsonderzoek vooral een financiële kwestie is. "Al kun je juist veel zorgkosten besparen door zo'n onderzoek toe te passen", zegt hij.

In zijn eigen geval had het zijn leven kunnen redden, zo is zijn overtuiging. "In 2016 werd er een thoraxfoto van mij gemaakt, omdat ik vanaf mijn geboorte een kleine hartafwijking heb. Daarop was nog niets te zien. In maart 2020 bleek mijn long vol te zitten en kreeg ik als het ware een doodsmelding."

Cynisch

Waar er al wel bevolkingsonderzoeken zijn naar onder meer borst- en darmkanker, is dat bij longkanker niet het geval. "En dat terwijl er in Nederland jaarlijks 10.000 mensen aan sterven. Als ik in 2017 of 2018 een screening had gehad, viel er waarschijnlijk nog wat te redden. Dan moest er misschien een long worden afgezet of zou ik op een andere manier geopereerd moeten worden. Dan hadden we dit gesprek nu niet hoeven voeren."

Het is een koe in de kont kijken, zo weet Franke als geen ander. Zelf zal hij niet genezen, maar hij blijft zich hard maken voor het bevolkingsonderzoek. De podcastmakers noemen het 'een missie', en zelf ziet hij het ook wel zo. "Het zou mooi zijn als ik straks in de kist op m'n crematie lig, dat dan de eerste deelnemer door de CT-scan gaat", zegt Franke. "Dat zou de kers op de taart zijn, hoe cynisch dat ook klinkt."