Eis: dertig maanden cel voor digitaal kinderlokken en ontucht

"Hij zat met zijn digitale vingers jarenlang aan jonge meisjes", zei de officier van justitie over een 49-jarige man uit Nieuw-Buinen. Ze eiste vandaag tegen hem voor grooming (digitaal kinderlokken), ontucht en grootschalig kinderpornobezit een celstraf van dertig maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk.

De Nieuw-Buiner liet een 9-jarig meisje seksueel getinte foto's en filmpjes van zichzelf sturen. De man probeerde ook online af te spreken met een 13-jarig meisje. Hij deed zich daarbij voor als een jongen van 10 of 15 jaar oud.

De zaak kwam aan het licht nadat een inwoonster van Rhee vorig jaar een jong meisje aan de deur kreeg dat dorst had en om water vroeg. Het kind was met de fiets onderweg van Grijpskerk naar Nieuw-Buinen. Ze had afgesproken met haar 15-jarige vriend: Bram. Het meisje vertelde hoe ze heette, stapte op de fiets en vertrok. De vrouw vertrouwde het niet en belde de politie. Op dat moment kwam ook een melding binnen van een meisje op de fiets dat werd vermist.

Fiets in de auto getild

De politie sloeg via de burgerapp Amber Alert alarm. Daarop belde een getuige over een man in Borger, die dacht dat de fiets van het vermiste meisje in een auto werd geladen. De agenten vonden de auto, met naast de bestuurder het vermiste meisje. De man had niets met de vermissing te maken. Hij was het meisje slechts behulpzaam door haar naar een adres in Nieuw-Buinen te brengen. Het liep al tegen de avond en de man vond het niet verstandig dat ze dat stuk nog zou fietsen.

Eerder voor zeden gehoord

Op het adres in Nieuw-Buinen, dat door het meisje was genoemd, woonde de verdachte van wie bekend was dat hij eind 2018 via internet een 9-jarig meisje aanzette tot ontucht. De man was in mei 2019 daarover gehoord en daarna was er niets meer gebeurd. De agenten besloten de man opnieuw te bezoeken en namen zijn computer voor onderzoek mee.

De 49-jarige had bijna duizend foto's en een paar honderd filmpjes met kinderporno in zijn bezit. Daarnaast kwamen niet alleen de chatberichten met de beide slachtoffers boven tafel, maar ook oudere seksueel getinte chatberichten met meer jonge meisjes.

Een internetliefde

De politie spoorde een van hen op. De vrouw was inmiddels 25 jaar oud. Zij dacht altijd dat het een kortstondige internetliefde was met een bijna even oude jongen: Bram. De vrouw schrok dat dit vriendje in werkelijkheid een veel oudere man bleek te zijn, die bovendien nog steeds naaktfoto's van haar in zijn bezit had. De vrouw deed geen aangifte. De officier van justitie hield er rekening mee dat de man door zijn licht verstandelijke beperking en een pedofiele stoornis verminderd toerekeningsvatbaar was. Ze eiste dat de man zich laat behandelen en onder begeleiding gaat wonen.

De advocaat van de verdachte vond de eis te hoog. "Client kwam in 2019 al in beeld en het OM geeft geen verklaring waarom toen niet werd ingegrepen om hem te doen stoppen. Dit valt de samenleving niet uit te leggen", zei de raadsman. De verdachte zit sinds eind januari in voorarrest. De huur van zijn woning in Nieuw-Buinen is inmiddels opgezegd.