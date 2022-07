Jubileumeditie Truckstar Festival op TT Circuit: 'Ik verwacht vooral veel katers'

Glimt en blinkt

Het gros van de trucks - dat naar het festival komt - is van abonnees van het blad. Verder is er een vrachtwagenbeurs, een gedeelte met shows en de verkiezing van de 'Mooiste Truck van Nederland'. Bennie Achterkamp is één van de deelnemers aan die verkiezing. De trucker uit de omgeving van Apeldoorn vervoert doordeweeks grind en zand in zijn wagen. "Dat maakt het nu wat lastiger om alles goed op te poetsen."

Toch zorgt hij ervoor dat alles glimt en blinkt. "Tuurlijk, als je kans maakt om de mooiste te worden, moet het er goed op staan." Zondagochtend vanaf 10.00 uur wordt de uitslag van de verkiezing bekend.

Katers

Achterkamp komt toch vooral voor de gezelligheid, zo vertelt hij. "Het is ieder jaar hartstikke leuk. In mijn truck heb ik een fiets, daarmee rijd ik dan mooi over het terrein. Hartstikke leuk."

De afstand die de Apeldoorner heeft moeten overbruggen valt in het niet bij enkele collega's die vanochtend het terrein op kwamen rijden. Trucks uit Noorwegen, Scandinavië, Tsjechië, Duitsland en Zweden zijn er meer dan genoeg. "Ik heb vier dagen gereden", vertelt een Deense chauffeur. "Wat ik verwacht van dit weekend? Vooral veel katers."

Voor de trucker die het verst heeft gereden om zijn vrachtwagen naar Assen te bringen, is er de 'Far far away'-prijs. In 2019 ging die naar een chauffeur uit Griekenland.

Programma

Tot zondagmiddag 17:00 uur zal er een bomvol programma op het TT Circuit zijn. Zo is er een kermis, braderie en zal er op zaterdagavond een Hollandse meezingavond zijn.