Politie onderzoekt dumpingen van afval op snelwegen, Rijkswaterstaat doet aangifte

De politie is een onderzoek begonnen naar wie er verantwoordelijk zijn voor het dumpen van afval op snelwegen in Noord-Nederland. De protestacties liepen gisteren op meerdere plekken uit de hand. Een automobilist reed woensdag op een dumping op de oprit van de A32 bij Meppel.

Ook doet Rijkswaterstaat aangifte van vernielingen die zijn aangericht aan de wegen. Dat zei Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstraat, gisteravond in de talkshow Renze. "Onze mensen worden bedreigd en geïntimideerd, niet alleen onze medewerkers maar ook de aannemers die wij inzetten om dit op te ruimen", aldus Blom in de talkshow. "Dit gaat echt te ver."

Onderzoek politie

"Er zijn levensgevaarlijke situaties ontstaan", zegt woordvoerder Renate Winkel van de Politie Noord-Nederland over de dumpingen. "We willen onderzoeken wie daarachter zit, daarom zijn we een breed rechercheonderzoek gestart. We praten met getuigen en kijken naar camerabeelden. Ook roepen we mensen op die camerabeelden of informatie hebben, om dat met ons te delen."

In Drenthe waren woensdag blokkades bij onder meer Meppel, Hoogeveen, Zuidwolde en Oosterhesselen. Ook bij Staphorst waren dumpingen, die vertraging veroorzaakte op de A28. Verkeer moest daar nog via de vluchtstrook. De politie onderzoekt de dumpingen op sporen die mogelijk kunnen wijzen op waar het afval vandaan komt. Er zijn kentekens genoteerd, maar aanhoudingen zijn nog niet verricht.

'Strafbaar en onacceptabel'

Tegen verharde boerenacties moet strafrechtelijk worden opgetreden, zegt burgemeester Karel Loohuis vanuit zijn rol als plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe. "In Nederland krijgt iedereen de ruimte om te demonstreren. Een kleine groep actievoerders kiest voor verharde acties die gevaarlijk zijn. Het moedwillig in gevaar brengen van weggebruikers is strafbaar en onacceptabel."

Het is de burgemeesters ook in het verkeerde keelgat geschoten dat de protesten gepaard gaan met bedreigingen van hulpverleners, medewerkers van opruimbedrijven, politici en bestuurders. "Het intimideren van medewerkers die aan het werk zijn, vind ik ontoelaatbaar", aldus Loohuis. "Mijn persoonlijke ervaring is dat het gros van de actievoerders wel in gesprek wil en daar goed mee te overleggen is. Als er strafbare feiten worden gepleegd, zal vervolging plaatsvinden."