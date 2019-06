Dalen promoveert na knotsgek voetbalgevecht tegen Ter Apel '96

Je moest niet te laat in Odoorn komen vanmiddag, want beide ploegen begonnen vol gas aan de wedstrijd. Nadat Dalen de eerste kans van de wedstrijd had gemist, kwam Ter Apel '96 na amper acht minuten op voorsprong. Patrick Bults draaide de derde corner van de wedstrijd in één keer binnen. Doelman Rick Braam riep los en hij liet de bal inderdaad los, zodat de Groningers goedkoop aan de 1-0 kwamen.Dalen reageerde direct en nadat eerst de lat al was geteisterd, stond het zeven minuten na de openingstreffer al weer gelijk. Het schot van Tijmen Venhorst kon door doelman Rudy Bergman in eerste instantie nog worden gekeerd, waarna Kjetil Brand attent de 1-1 binnen schoot.Een kwartier lang kreeg het publiek wel veel strijd, maar geen kansen te zien. De eerstvolgende kans was wel raak. Een verre inworp voor Dalen werd door Nick Schuiling prachtig binnen geschoten (1-2). Dalen leek voor rust de wedstrijd te beslissen, maar de 1-3 viel niet.De tweede helft was minder goed dan de eerste, maar de spanning vergoede veel, zo niet alles. Dalen kreeg de beste kansen, waarvan Tijmen Venhorst de grootste. Hij faalde oog in oog met doelman Bergman.Vlak voor tijd scoorde invaller Wim Steege de 1-3 en barste het feest op de bank bij Dalen uit. In blessuretijd kreeg Reinier de Boer zijn tweede gele, dus rode kaart voor het wegtrappen van een bal. Niemand bij Dalen treurde daar om, de wedstrijd was toch al gespeeld. Zes minuten later stond het echter 3-3 en leek Ter Apel de verlenging te gaan winnen.Dalen knokte zich terug in de wedstrijd en na nog geen vijf minuten spelen in de verlenging, scoorde Venhorst, die nauwelijks nog kon lopen, de 3-4. Even later stond het op het veld ook weer tien tegen tien, na een directe rode kaart voor Jordy Vening.In de tweede helft was het billen knijpen voor Dalen, maar Ter Apel kreeg nauwelijks kansen. Dalen hield de voorsprong vast, waarna de ploeg en het publiek eindelijk feest mochten gaan vieren. Trainer Bert Doldersum neemt met promotie afscheid van Dalen en wordt volgend seizoen trainer van DZOH.