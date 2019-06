'Sprookjestuinen van Drenthe' voor herhaling vatbaar

De eerste editie was een idee van Susanne Hurenkamp uit Geeuwenbrug. "In januari kwam ik op het idee om een kindertheaterfestival te organiseren. Hier in de regio is veel te doen op dat gebied, maar niet voor kinderen. Het leek mij heel leuk om zoiets in Westerveld te gaan organiseren."Voor het festival hebben de organisatoren verschillende tuinen in de regio gevonden die dienst deden als decor. "We hebben zes verschillende plekken. Gezinnen konden van tuin naar tuin en overal hadden we een leuke voorstelling die een kwartier tot een half uur duurde. De reacties waren positief en we hadden natuurlijk prachtig weer. Bij de opening merkten we gelijk aan de grote hoeveelheid publiek dat het een druk weekend zou worden.""Het idee is om volgend jaar nog meer locaties toe te voegen aan ons festival. Het zou leuk zijn als we ook een theaterroute richting Meppel kunnen uitzetten", sluit Hurenkamp af.