Bedreiging voorbijgangers met pistool in Coevorden: man krijgt opnieuw tbs

De man zwaaide vorig jaar in november in zijn woonplaats op straat met een omgebouwd pistool. Drie mensen confronteerde hij met het wapen. Daarbij riep hij: "Ik pak je nog wel". De derde persoon kreeg ook nog een klap tegen zijn achterhoofd. Dat is mishandeling, vindt de rechter.

Op basis van camerabeelden en zijn signalement werd de man kort daarna in het centrum van Coevorden aangehouden op een gestolen scooter, met het pistool op zak. De diefstal zelf is volgens de rechter niet bewezen, maar wel het in het bezit hebben van gestolen goed (heling) en een verboden wapen.

De man had in die periode veel drank gehad en was ook nachtenlang achtereen wakker gebleven. Hij was even 'de weg kwijt'. De daden kunnen hem door de psychische en antisociale stoornissen in verminderde mate worden aangerekend. De man is verslaafd aan drugs en alcohol.