Hoogeveen blijft hoofdklasser na nieuwe nederlaag tegen OJC Rosmalen

De ploeg, die vorig jaar kampioen werd in de 1e klasse, speelt dus ook volgend seizoen in de hoofdklasse."Zonde, maar misschien ook maar beter voor deze groep", aldus aanvoerder Björn Zwikker na afloop. "Eigenlijk leefden we in de reguliere competitie ook al boven onze stand, maar deden we lang mee om de titel. In deze twee duels werd wel duidelijk dat zij toch wel wat verder zijn. Volwassener en net wat slimmer ook."De beginfase was slecht van Hoogeveense-zijde. De blauwhemden, die het moesten stellen zonder Sadik Spijodic en Thomas Reinders (beide ziek) startten in een te laag tempo en met veel te veel simpel balverlies. Rosmalen profiteerde dankbaar en kwam via aanvoerder Wesley Meeuwsen op 0-1. Kort daarna had Kaj van den Boogaard de 0-2 op zijn schoen uit een counter, maar hij stuitte op Nick Borgman.In het laatste kwartier van de eerste helft werd Hoogeveen gevaarlijker. Een vrije bal van Zwikker ging een metertje over, een schot van Saber Hendriks werd gesmoord en uit een penalty (na een overtreding op Levon van Dijk) viel dan toch de gelijkmaker. Hendriks bleef koel vanaf de stip. Vlak voor rust kreeg Van Dijk de kans op 2-1, maar zijn inzet scheerde langs de verkeerde kant van de paal."In die fase en ook aan het begin van de tweede helft had ik nog wel hoop op een goede afloop", aldus Zwikker.Op dat moment stond het 1-1 en ging Haak met drie verse krachten (Andy Kreeft, Marco Hartman en Daniël Manning kwamen direct na rust voor Hendriks, Mesud Yildirim en Enrico Schonewille) voor alles of niets. Een schot van Zwikker werd met moeite gekeerd door Rosmalen-doelman Bart Tinus en met Andy Kreeft als stormram ontstond er toch wel onrust bij de gasten, die na de poging van Zwikker overigens wel een levensgrote kans lieten liggen op de genadeklap uit de counter: Van den Boogaard, de man van de assist op de 0-1, miste.Kort na die kans liet Shakki Mohamed zich gaan ten opzichte van Diego Meerveld. De aanvaller van OJC Rosmalen, donderdag in Brabant de grote man met twee goals, provoceerde de verdediger van Hoogeveen. Mohamed trapte na en kreeg direct rood.Met tien tegen elf bleek Hoogeveen niet in staat om het tij te keren. OJC Rosmalen counterde in de slotfase zelfs nog naar een 3-1 zege, waardoor die ploeg aanstaande donderdag en zondag in de finale mag aantreden tegen Hoogland.