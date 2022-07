Wat vind jij: Ik douche koud om energie te besparen

De Duitse stad Hannover wil de gascrisis op een geheel eigen wijze te lijf gaan: in overheidsgebouwen kan straks alleen nog koud worden gedoucht. Op die manier moet 15 procent minder energie worden gebruikt, in lijn met de plannen van de Europese Unie.

Daarnaast worden fonteinen in de stad uitgeschakeld en worden het stadhuis en musea 's nachts niet meer verlicht. Ook wordt het een stukje koeler in de overheidsgebouwen, want tussen april en september mag de thermostaat niet een hogere temperatuur aangeven dan 20 graden, als het aan de gemeente ligt. Voor onder meer scholen, ziekenhuizen en bejaardencentra is een uitzondering gemaakt.