Jagers naar rechter om jachtverbod konijnen en hazen: 'Gebaseerd op verkeerde cijfers'

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is ontstemd over het jachtverbod op konijnen en hazen dat minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) heeft ingesteld. Komend jachtseizoen - dat in het najaar begint - mag niet meer op konijnen worden gejaagd in Drenthe en de rest van het land. In Groningen, Limburg en Utrecht geldt hetzelfde voor hazen.

De Jagersvereniging gaat naar de rechter om het besluit van tafel te krijgen, zegt betrokkene Lennart van Rees. Volgens hem is het kabinetsbesluit op onvolledige en verkeerde cijfers gebaseerd, die komen van Sovon Vogelonderzoek Nederland. "Daar wordt alleen de bijvangst van broedvogeltellers meegenomen. Als zij toevallig een haas zien, dan wordt het genoteerd. De cijfers die jagers al jarenlang betrouwbaar aanleveren, zijn aan de kant geschoven."

Frustratie

Van Rees vindt het wat gek en frustrerend. "Wij worden verplicht bepaalde tellingen volgens een protocol uit te voeren, om vervolgens om het hoofd geslagen te worden met cijfers die niet volledig zijn. Waar hebben wij onze tellingen al die jaren voor gedaan?"

Jagers gaan juist nauwkeurig te werk in hun jachtgebied, en schieten niet meer konijnen en hazen af dan de populatie kan dragen, stelt Van Rees. "Anders heeft de jager daar, een jaar later, zelf last van." Bovendien zijn jagers bezig om de gehele leefomgeving mee te laten profiteren van het werk dat zij verrichten. Het hele jaar wordt gewerkt aan het verbeteren van de leefomgeving voor konijnen en hazen. "Daar profiteren niet alleen konijnen en hazen van, maar alles."

'Sterfgevallen door ziektes'

Dat de dieren sterven, komt vooral door bepaalde ziektes die de kop opsteken, zo meent Van Rees die verwijst naar de situatie op de Waddeneilanden. Op Schiermonnikoog is volgens hem bijna geen konijn meer te zien omdat die sterven door ziekte. Op Vlieland wordt volop gejaagd, en daar zijn nog genoeg konijnen, aldus Van Rees.

In een zogeheten bodemprocedure gaan de jagers proberen aan te tonen dat het kabinetsbesluit 'onrechtmatig en zeer onnodig' is. Omdat zo'n rechtszaak tijdrovend kan zijn en het jachtseizoen normaal half oktober aanbreekt, spannen ze ook een kort geding aan. "Dit zou ervoor moeten zorgen dat de jacht op haas en konijn in ieder geval toegestaan blijft totdat er een oordeel is in de bodemprocedure", zei de vereniging gisteren tegenover het ANP.