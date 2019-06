Adne Koster Districtskampioen op de VAM-Berg

In totaal werd de VAM-Berg maar liefst zeventien keer beklommen. Veel kopgroepjes waagden de sprong, maar kregen niet de zege van het peloton. Vooral Mark Prinsen en Harry Sweering waren de gehele actief.Koster hield tijdens de wedstrijd zijn kruit wel droog. Hij zat wel voorin toen veertien renners zich gingen afscheiden van het peloton. In de voorlaatste ronde werd de definitieve slag geslagen.Vijf renners, onder meer Koster, Sjors Dekker en De Vries maakten zich op om te sprinten voor de winst. Koster was daarin net te sterk voor Dekker. "Ik weet dat ik een goeie sprint in de benen heb. Het was close, maar ik ben blij dat ik nog net genoeg power had om erover heen te komen."Bij de vrouwen was er sprake van een heuse tweestrijd tussen Lonneke Uneken uit Veendam tegen Fleur Nagengast uit Beilen. De sprint op de VAM-Berg werd beslist in het voordeel van Uneken. "Fleur had er gelijk zin in, dus ik had al snel in de gaten dat de strijd tussen ons tweeën ging. Uiteindelijk was ik gelukkig de snelste.