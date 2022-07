Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Het weekend breekt aan en dat betekent dat we weer voor jullie op een rijtje zetten wat er allemaal te doen is in onze provincie. Ook dit weekend levert dat een mooi lijstje op!

Laten we eerst eens kijken wat voor weer het wordt, dat maakt de beslissing of je iets binnen- of buitenshuis wil doen misschien wat gemakkelijker.

Volgens de RTV Drenthe weerman krijgen we dit weekend zomerse temperaturen rond 25 graden op de thermometer. Zaterdag begint fraai met zonneschijn, in de middag schuiven meer wolken over maar het blijft droog. Met het dichterbij kruipen van lagedrukgebieden zien we de dagen daarna wat meer wolken, met ook wel af en toe nog zon. Op het warmst van de dag, in de middag, kan er vooral zondag ook een plaatselijke bui overtrekken.

Volksfeest Nieuw Schoonebeek

Heb je zin in een vrolijk en gevarieerd weekend? Dan kun je terecht in Nieuw Schoonebeek. Daar is dit weekend namelijk het Volksfeest. Het hele weekend is er kermis, en er zijn verschillende activiteiten. Zo is er een kinderochtend op zaterdag, een ' foute party' op zaterdagmiddag, en zaterdagavond en zondag nog optredens van verschillende artiesten. Het hele programma vind je hier

Oertijdmarkt in Emmen

Heb je een interesse in het verleden en een voorliefde voor stenen en fossielen? Dan is de Oertijdmarkt in Emmen misschien iets voor je! Zoals de naam "Oertijdmarkt" aangeeft is er een grote markt met onder andere archeologie, geologie, mineralen, fossielen en aanverwante producten. Er zijn ruim 90 verschillende kramen, een hapje, een drankje en veel activiteiten voor kinderen.