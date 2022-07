Gemeente Coevorden draait op voor herstel lekkend parkeerdek Gansehof

"We gaan dus niet alleen de lekkages verhelpen", zegt Snijders over het parkeerdek. "Er komt een compleet nieuw tegelplateau. We halen alles eraf en gaan opnieuw bitumen aanbrengen om het dak waterdicht maken."

De ondernemers zeggen blij te zijn met het voornemen om de lekkages te verhelpen, maar wensen verder niet te reageren. De voorzitter van de Coevorder Handelsvereniging, Roeland Hup, deelt die vreugde: "Enkele van onze leden zijn gevestigd in De Gansehof en we weten van de lekkages. Wij komen op voor de belangen van deze ondernemers en hebben dit bij de eigenaar en de gemeente geuit: 'Kom met een duidelijke oplossing, zodat iedereen zijn handel kan drijven in een droge, nette zaak. Ik waardeer het dat gemeente dit probleem nu aanpakt."

Het parkeerdek wordt dus door de gemeente Coevorden aangepakt, maar toch wil de gemeente de overeenkomst opnieuw onder de loep nemen: "Elke vijf jaar wordt het contract stilzwijgend verlengd", legt Snijders uit. "We willen nu onderzoeken of we dat kunnen opzeggen, om de verantwoordelijkheid op een andere manier te verdelen. Het zou kunnen zijn dat we een huur betalen die recht doet aan het beheer en onderhoud, waarvoor de Kroonenberg Groep dan verantwoordelijk is. Voor nu gaan we het dek heel goed herstellen. Dan is dat geen discussie meer voor de komende jaren."