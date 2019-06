Thriller in Odoorn en de uitschakeling van Hoogeveen in voorlaatste Onze Club

Het had het wonder van Hoogeveen moeten worden vandaag, maar het lukte de formatie van trainer Nico Haak niet om OJC Rosmalen te verslaan. En dus speelt Hoogeveen niet in de finale van de nacompetitie voor promotie naar de 3e divisie.

De uitzending van Onze Club met vijf nacompetitieduels

In de voorlaatste Onze Club een uitgebreide samenvatting van de return in de halve finale, nadat Hoogeveen in Rosmalen afgelopen donderdag met 2-0 verloor.Ook beelden van Noordscheschut, dat nog maar één duel verwijderd is van de finale van de nacompetitie om promotie naar de hoofdklasse op zaterdag. De ploeg van Marc van Meel moest op bezoek bij herkanser Spijkenisse.Dalen kon op het veld van HOC in Odoorn promotie bewerkstelligen naar de zondagtweedeklasse. Dan moest er worden afgerekend met FC Ter Apel'96 en het werd een heerlijk voetbalgevecht.BSVV en Vitesse'63 vochten in de finale van de nacompetie, afgelopen zaterdag, voor een plek in de zaterdag 3e klasse en LTC ontving Loppersum in de halve eindstrijd van de nacompetitie voor promotie naar de 2e klasse.