Complot of complottheorie, was het ongeluk bij de boerenblokkade in Meppel wel echt?

Ongeluk met dezelfde auto en dezelfde schade?

Daarnaast duiken er ook foto's op van een auto van hetzelfde merk en model, en van hetzelfde bedrijf. Volgens het Noordhollands Dagblad was er in oktober 2021 een kop-staartbotsing waarbij de auto zwaar beschadigd raakte.

Op de foto's is te zien dat de auto van oktober hetzelfde soort schade aan de motorkap heeft als de auto die afgelopen woensdag op een hooibaal met balken inreed bij Meppel.

Geen melding op P2000

Wat de zaak verder verdacht maakt in de ogen van de twijfelaars is dat er geen P2000 melding is gedaan van het ongeluk. P2000 is een systeem wat gebruikt wordt door politie, brandweer en ambulance om meldingen van ongelukken, branden en incidenten door te geven. Deze meldingen zijn openbaar en komen ook binnen bij de media.

Van het ongeluk bij Meppel is geen P2000 melding geweest. Daardoor zijn er dus ook geen persfotografen naar het ongeluk gegaan om het vast te leggen op de gevoelige plaat. Alleen de foto gemaakt door Rijkswaterstaat is beschikbaar voor de pers. Reden voor een aantal mensen om te denken dat het ongeluk wellicht helemaal niet echt is gebeurd.

'Geen letsel, geen melding'

Laten we beginnen met ontrafelen waarom er geen P2000-melding is geweest van het ongeluk. Thijs Damstra, woordvoerder van politie Noord-Nederland, laat weten dat daar een logische verklaring voor is. "Een P2000-melding wordt door de meldkamer gedaan op het moment dat er een ongeluk is met letsel. In dit geval stond de bestuurder van de auto naast de auto, en hij was niet gewond. Er is daarom geen P2000-melding van gemaakt."

Hoewel er ook wel eens P2000-meldingen worden gedaan van ongelukken zonder letsel, is dit volgens Damstra lang niet altijd het geval. "In 99 procent van de gevallen wordt er bij een ongeluk zonder letsel geen melding gemaakt door de meldkamer op P2000". Wel kon Damstra bevestigen dat er politie aanwezig was bij de afwikkeling van het ongeluk in Meppel. "Ik kan bevestigen dat dit ongeluk echt is gebeurd."

Wazig gemaakte foto

Het kenteken en de logo's op de auto die op de boerenblokkade inreed zijn wazig gemaakt. Volgens 'Manuel Belinfante' om te verdoezelen van welk bedrijf de auto afkomstig is.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat dat standaard gedaan wordt bij foto's van ongelukken, om de privacy van de betrokkenen te beschermen. "De foto ziet er misschien wat vreemd uit door de blur. Maar verder is er niets bewerkt aan de foto's." Ook volgens Rijkswaterstaat is het ongeluk op de A32 bij Meppel echt gebeurd.

Hoe het zit volgens het bedrijf zelf