Bareveld tussen hoop en vrees na nederlaag

Bareveld verloor vanmiddag de finale in de nacompetitie voor een plek in de zondagvierdeklasse van Zandhuizen met 3-2 en in principe is de ploeg van trainer Peter Tempel gedegradeerd naar de vijfde klasse.

De uitzending van Onze Club met vijf nacompetitieduels

In principe dan, want de KNVB heeft alle verliezende clubs in de finale (voor een plek in de 4e of 5e klasse zondag) laten weten dat ze er rekening mee moeten houden dat ze alsnog een kans krijgen om het vege lijf te redden. Daarover heeft de bond overigens nog geen uitsluitsel gegeven en dus leeft Bareveld even tussen hoop en vrees.Na de 9-0 zege vorige week in de eerste ronde van de nacompetitie tegen THOS leek Bareveld wel in vorm om het vierdeklasserschap vandaag veilig te stellen tegen Zandhuizen. Maar in de eerste helft, op het terrein van vv Beilen, stelde Bareveld hevig teleur. Zandhuizen kwam gemakkelijk op 2-0, wat ook de ruststand was. In de tweede helft herstelde de Drentse club zich, maar na de 2-1 werd de marge toch weer te snel twee doelpunten. Tien minuten voor tijd scoorde Bareveld nog wel de 3-2, maar de tijd bleek te kort voor een derde goal.