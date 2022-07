Auto belandt naast de A37 bij Wachtum

Een auto is aan het begin van de middag naast de weg beland op de A37 bij Wachtum. Het voertuig kwam op de kop tot stilstand in de berm.

De bestuurster is door ambulancepersoneel gecontroleerd op haar verwondingen, en uiteindelijk meegenomen naar het ziekenhuis. Dat gebeurt ter controle, meldt een ooggetuige.

Ook de brandweer werd gealarmeerd, maar hoefde niet in actie te komen. Een bergingsbedrijf is ingeschakeld om de auto mee te nemen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.