Stoere bikers gaan met schattige caravannetjes op vakantie

In de vakantieperiode zie je veel caravans, campers en volgepakte auto's op de wegen, maar heb je weleens een trike met een caravannetje gezien? Een vriendengroep uit Drenthe gaat elk jaar met deze combinatie op vakantie. Vandaag gaan ze voor een week naar Harlingen.

"Vandaaruit gaan we ritjes maken. Bijvoorbeeld de Afsluitdijk over of een stukje Elfstedentocht rijden", zegt Joke Kuiken.

Kleine caravan

Kuiken heeft al zeven jaar een trike. Eerder gingen ze met de tent op vakantie. "Op een gegeven moment word je toch ouder. Een tent is toch koud", vertelt ze. "Na nog een aantal dingen geprobeerd te hebben, kwamen we dit caravannetje tegen. En dit is gewoon perfect zo."

De caravan is een paar vierkante meter groot. Daar moest Kuiken even aan wennen. "Ik had eerst zoiets van: het dak is wel heel dichtbij, maar als je erin ligt, ligt het gewoon super lekker. Het is geweldig!"

