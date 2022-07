Bakkerij De Pelikaan in Assen-Oost sluit voorgoed: 'Het blijft vreemd'

Na 25 jaar kunnen Bart (50) en Linda Daleman (52) gaan uitslapen. Want om 5.00 uur trokken zij vandaag de deuren van hun bakkerij de Pelikaan in Assen-Oost voorgoed achter zich dicht.

Het is een weloverwogen keuze van de ondernemers. Want volgens Linda Daleman is ondernemen niet alleen maar een roze wolk waar je op zit. "Het ondernemerschap is niet niks. Wij zijn allebei begin 50. Het herstellen van een werkweek heeft dan tijd nodig en de werkdruk wordt steeds hoger."

Van het gas af

Voor het tweetal waren er meer redenen om te stoppen. "We moeten ook in de toekomst van het gas af, dat is een behoorlijke investering. Ook de toelevering van grondstoffen is lastig, de graanprijzen gaan omhoog en niks is zeker in deze tijd", zegt Bart Daleman. "Maar ik snap dat het voor de klanten rauw op hun dak valt. Wij hebben deze beslissing al in december gemaakt. Dus we zijn ondertussen wel aan het idee gewend, maar het blijft vreemd."

Niet alleen de bakkerij gaat dicht. De familie Daleman woont naast de bakkerij. Ook hun huis is verkocht. "Een heel nieuwe start. Maar dat opent ook nieuwe deuren, ga ik vanuit. Op dit moment worden we geleefd, daarna zal het besef wel komen", vertelt Linda.

Glühwein van Hotel de Jonge

Een moment dat ze niet zullen vergeten speelde zich af tijdens oud en nieuw. "Het was op een zondag en het was zo druk bij onze oliebollenkraam. Dat was echt gigantisch", vertelt Linda. "Op dat moment was ik glühwein gaan halen bij Hotel de Jonge voor de mensen in de rij. Echt, de rij stond tot over de kruising. Zo druk hadden we het nog nooit gezien."

Daarnaast gaat Linda de band met de vaste klanten missen. "Zo'n 80 procent van onze klanten is vast en 20 procent passant. Het bijzondere is dat je een kijkje in hun leven krijgt. Sommige mensen komen al jaren. Zo zei laatst een meisje tegen haar moeder: 'mama, waar moeten wij nu brood halen'. Dan weet je waar je het voor doet."

'Bloemenwinkel beginnen'

Ondertussen nemen de mensen afscheid van het bakkerspaar. Bart: "We kunnen inmiddels wel een bloemenwinkel beginnen. Het afscheid is warm en komt in alle vormen." Wat het paar na dit weekend gaat doen, weten ze nog niet. "Daar gaan we over nadenken. Het is nu eerst gewoon tijd voor andere dingen, zoals het gezin, familie, hobby's en dan zien we wel wat er op ons pad komt", zegt Linda.

Wonen en werken

Wat er precies gaat gebeuren met het pand, dat weet de familie Daleman niet. "We hebben het verkocht en de nieuwe eigenaar gaat er woningen in maken met een bedrijfsruimte. Als het goed is voor twee huishoudens."