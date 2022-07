Provincie: na vakantie protestvlaggen opruimen

De provincie gaat na de vakantie met boeren praten over de omgekeerde vlaggen langs de Drentse wegen. Dat schrijven Gedeputeerde Staten in antwoord op vragen van GroenLinks. Voorlopig kunnen de vlaggen blijven hangen, maar daarna zullen ze weg moeten.

GroenLinks had op 15 juli vragen gesteld over de protestvlaggen langs provinciale wegen. "De eenduidigheid, herkenbaarheid en veiligheid van de weginrichting is niet gebaat bij de opgehangen vlaggen", schreef GroenLinks toen. Bovendien hangen de vlaggen aan eigendommen van de provincie. En daar moesten ze weg, vond GroenLinks.

'Eindigheid van de actie'

De provincie schrijft in het antwoord dat iedereen het recht heeft om te demonstreren, en dat dat een groot goed is. Maar het ziet ernaar uit dat de vlaggen het veld moeten ruimen na de vakantie - of voor de politiek het zomerreces.

"Er zijn mensen die, om verschillende redenen, moeite hebben met de omgekeerde vlaggen. Respect voor elkaar en het weer opruimen van uitingen op eigendommen van algemeen belang, passen hierbij. Daarom zullen wij na het zomerreces het gesprek voeren met boeren over de eindigheid van de actie."