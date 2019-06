'Met mijn neus tegen de ruit genoot ik al van de reis naar de TT'

Heb je ook een bijzonder TT verhaal? Deel het met ons via redactie@rtvdrenthe.nl.

"In mijn jeugdjaren is bij ons in Groesbeek een crossbaan aangelegd. Dat was in 1971. Hierdoor raakte ik besmet met het motorvirus. Mijn oom Theo was al vaker naar de motorcross en naar de TT in Assen geweest. In 1973 mocht ik voor de eerste keer met hem mee naar de TT.""Met zijn witte kever reden we vanuit Groesbeek naar Assen. Hoe verder we richting Assen kwamen, hoe drukker het op de wegen werd. Onderweg passeerden steeds meer motoren ons kevertje. Met mijn neus tegen de ruit en met open mond zat ik hier van te genieten. Alleen de heen- en terugreis waren al een geweldige ervaring.""Al voor 7.00 uur 's ochtends zaten we op het talud met een tas vol eten, drinken en een stuk folie tegen de regen. Toen kon ik nog niet weten de wat deze beleving mij zou brengen in mijn latere leven. Van crossfiets, crossbrommertje, 25 jaar motorcross tot werkelijk racen. Op mijn vijftigste heb ik mijn racelicentie gehaald. Dit heb ik zes jaar gedaan en in 2016 heb ik nog tijdens de TT na afloop van de MotoGP op het podium gestaan. Ik was als derde gefinisht in het bijprogramma van de Dutch Ducati Challenge.""Met tranen in de ogen heb ik mijn oom Theo bedankt voor het overdragen van dit virus. Inmiddels ben ik gestopt met wedstrijden racen en ga ik vaak toeren met een groep vrienden in het buitenland. Al wat langer geleden heb ik mijn broer en zus ook aangestoken met het motorvirus. Mijn broer gaat inmiddels al voor de dertigste keer en ikzelf voor de 46e keer naar de TT.""Mijn broer heeft inmiddels twee dochters van 5 en 7 jaar en een zoontje van 2 jaar. Verleden jaar hebben wij besloten om het virus door te geven en zijn zaterdag tijdens de kwalificatietrainingen met zijn twee dochters en een neefje naar Drenthe gereden om deze kids ook te laten genieten van al het motorgeweld. Het hele jaar spreken de kids vol vuur over het tripje naar Assen. Inmiddels is de auto te klein voor vijf kinderen en twee volwassenen en hebben we een busje gehuurd om nog meer kinderen te besmetten. Natuurlijk gaan wij volwassenen zondags weer terug met de motor en beleven alles nog net zo als een klein kind."