Man doet aangifte tegen afvaldumpers na botsing in Meppel

"In de hooibalen zaten balken, dus de impact was echt heel groot. Het is een wonder dat er geen slachtoffers zijn gevallen", zegt politiewoordvoerder Thijs Damstra. "De automobilist heeft inmiddels aangifte gedaan. Dat nemen wij mee in ons onderzoek naar wie dit heeft gedaan. Maar ook onderzoeken we of andere mensen daarbij hebben geholpen."

Damstra kan niet zeggen hoelang het onderzoek in beslag gaat nemen. "We zijn er nu volop mee bezig. We hebben al sporenonderzoek gedaan, er zijn kentekens genoteerd en we hebben met getuigen gesproken, dus het is niet zo dat we helemaal op nul beginnen. Maar we zijn nu echt op zoek naar concrete informatie die mensen nog niet met ons gedeeld hebben. We hopen natuurlijk zo snel mogelijk te kunnen achterhalen wie er verantwoordelijk zijn voor de dumpingen."