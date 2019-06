Armeense familie Davayan ondanks kinderpardon nog onzeker over toekomst in Nederland

Eind januari was er vooral blijdschap bij de Armeense familie Davayan uit Emmen. Ze hoorden dat 700 uitgeprocedeerde gewortelde asielkinderen en hun ouders in Nederland mochten blijven. Nu, ruim vier maanden later, is er nog steeds geen duidelijkheid of dat ook voor de familie Davayan geldt.

Maximaal drie maanden zou het duren. Binnen die periode zou de familie Davayan horen of ze ook in Nederland mogen blijven. "Dat is dus al ruim verlopen", merkt Tiddo Mendelts op. Mendelts woont in Emmen en vangt de Armeense familie regelmatig op.De gevolgen van het verlopen van die drie maanden is nu al merkbaar. "Ze hadden een tijdelijk visum in hun paspoort gekregen dat verlengt zou worden na die drie maanden. Maar nu er nog geen duidelijkheid is, krijgen ze ook geen nieuw visum." Vader Davayan wilde zijn Nederlandse rijbewijs halen, maar dat kan nu niet doorgaan. "Hij kan zonder geldig Nederlands paspoort niet eens theorie-examen doen."Vader, moeder en de drie kinderen wachten inmiddels negen jaar op een verblijfsvergunning. "Vooral voor de oudste zoon Robert is de onzekerheid funest", zo liet Maja Zuidenveld eerder weten. Zuidenveld kent Robert goed van haar voormalige baan als sectorleider van de school op het AZC in Emmen.Robert kampt met PTSS: een post traumatische stressstoornis. Hij heeft angsten, is depressief en soms agressief. Psychologische rapporten wijzen inderdaad uit dat Robert zwaar getraumatiseerd is. Hulp is er alleen niet voor Robert. "Want omdat ze al lang op uitzetting wachten, wordt er geen behandeltraject gestart", legt Zuiderveld uit."Ze worden er moedeloos van", constateert Mendelts. "Maar ze zijn niet het enige gezin dat nog steeds wacht op duidelijkheid. Er zitten nog tientallen anderen op het AZC." Ondertussen loopt de asielaanvraag van de familie Davayan gewoon door.