'Als het NK wielrennen niet naar de Col du VAM komt, doeken we Drenthe maar op'

"De Col du VAM in Wijster is er nu vooral voor de wielertoerist", zegt Heuvelman. "Het moet nog wel professioneel neergezet worden. Dat kan mooi met het Nederlands Kampioenschap. Dat komt live op televisie en daarmee zet je Drenthe op de kaart."Sterker nog, Heuvelman wil het evenement meteen voor vijf jaar naar de provincie halen. "En", benadrukt een optimistische Heuvelman, "dan kan het WK mountainbiken ook hier gehouden worden. Dat is zeker mooi nu Mathieu van der Poel zo succesvol is."Onvermoeibaar lijkt Heuvelman als het gaat om het aanjagen van wielerevenementen in de provincie Drenthe. Zo staat het WK wielrennen nog vers in het geheugen. Drenthe en Groningen wilden dat kampioenschap in 2020 naar het Noorden halen, maar de provincie Groningen haakte op het laatste moment af als geldschieter. Er kwam een streep door het evenement te staan.Een herkansing deed zich voor toen Drenthe door de overkoepelde wielerorganisatie van Europa werd gevraagd om in 2019 het EK wielrennen te organiseren. Dat kwam te snel. "Dit jaar worden er vele mooie sportevenementen georganiseerd in Drenthe. Bijvoorbeeld het WK motorcross, WK para-cycling en het EK Young Riders. Het college is van mening dat voor het organiseren van het EK wielrennen meer tijd nodig is", aldus gedeputeerde Jumelet destijds."Het WK was ook veel duurder: 15 miljoen. Een NK kost misschien maar 150.000 euro. Dat scheelt een hoop." Op de vraag wat Heuvelman ervan gaat vinden als Drenthe dit evenement ook niet krijgt schampert hij: "Dan kunnen we de provincie wel opdoeken. Dan heeft Drenthe geen recht van bestaan meer."Het idee van Heuvelman en Kerstholt ligt overigens nog niet bij wielerbond KNWU. De oud-sportjournalist heeft er het volste vertrouwen in dat de KNWU het idee ziet zitten.