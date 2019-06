Buurtcentrum Nieuw-Amsterdam ondergelopen door plensbuien

Voorzitter Rikus Haasken van multifunctioneel centrum De Schalm in Nieuw-Amsterdam is eigenlijk niet meer verrast. Afgelopen nacht stroomde het water binnen in het pand van de Schalm door de hevige regenbuien. En dat gebeurt vaker. "Als je een dikke bui hebt, kunnen de pompen het niet aan en loopt alles naar binnen.""We hebben de laatste tijd nogal eens dikke buien. Gisteravond hadden we ook een bui, waarbij 40 tot 50 millimeter in een half uur tijd naar beneden komt. Dat wordt te gek. Dan vallen de pompen van de riolering uit."Volgens Haasken is het dit jaar de eerste keer dat het misgaat. Vorig jaar viel het mee, vanwege de droge zomer. Maar daarvoor was het al vaker raak. "De beheerder zag het vanmorgen en die heeft alle hulptroepen opgetrommeld. Toen zijn ze begonnen met dweilen en proberen de schade te herstellen. Ze hebben net de laatste druppels weggehaald. Het biljart stond tot boven de enkels in het water. Het is een drama voor de mensen hier", vertelt Haasken.Heel vreemd is het niet dat de boel overstroomt. Het nabijgelegen parkeerterrein is al laaggelegen en het gebouw van de Schalm ligt nog weer wat lager. "We hebben het er al regelmatig met mensen van de gemeente over gehad. De oplossing is dat we gaan verhuizen. De gemeente wil geen geld meer in het gebouw steken."Volgend jaar zou het multifunctioneel centrum verhuizen naar een pand in het centrum van Nieuw-Amsterdam. Maar volgens Haasken loopt dat vertraging op. Een snelle oplossing weet hij niet voor de wateroverlast. En dus zit er voorlopig niets anders op dan dweilen, dweilen en nog eens dweilen na heftige buien.Emmen was gisteravond de natste plek van het land. Weerman John Havinga zegt veel meldingen te hebben binnengekregen van ondergelopen straten. Ook op de andere plekken in Drenthe viel aardig wat neerslag.