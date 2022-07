Auto botst tegen boom bij Ruinen, bestuurster gewond

De bestuurster van een auto is vanochtend gewond naar het ziekenhuis gebracht na een botsing tegen een boom. Het ongeluk gebeurde op de Echtenseweg, tussen Ruinen en de aansluiting met de N375.

Door een nog onbekende reden raakte het voertuig rond 06.50 uur van de weg, en ramde daarna een boom. De auto is zwaar beschadigd geraakt, brokstukken lagen verspreid over de weg. Onder meer het motorblok was door de klap uit de auto gevlogen.