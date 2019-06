Transporteurs verkopen vergeten pallet ondergoed via lingerieparty’s

Hun transportbedrijf in Valthermond kreeg in maart 2017 de opdracht om voor een lingerieketen een vracht te transporteren. De lading was bestemd voor de afzetmarkt in Zweden. Na het lossen ontdekten de mannen dat er nog een pallet met ondergoed was achtergebleven. De verkoopwaarde bedroeg 20.000 euro.De mannen meldden dit niet aan hun opdrachtgever. Zij organiseerden lingerieparty’s. Ze wisten niet dat hun opdrachtgever inmiddels onderzoek deed naar de vermiste pallet. Uiteindelijk kwamen de transporteurs in beeld.Alleen de man uit Musselkanaal verscheen voor de rechter. Hij had spijt, zei hij tegen de rechter. Hij voelde zich al bestraft, want de buurt kijkt hem sinds de ontdekking met de nek aan. De rechter hield er rekening mee dat de man schuldbewust is.Om die reden kreeg de man een lagere straf opgelegd dan zijn collega uit Valthermond. Ook hield de rechter rekening met de ouderdom van de zaak. Die heeft onnodig lang op zich laten wachten.