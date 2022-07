Glimmende trucks op een zonovergoten Truckstar Festival

Glimmende trucks, veel gezelligheid en een lekker biertje: het veertigste Truckstar Festival begon vandaag. Twee dagen lang kunnen vrachtwagenliefhebbers hun geluk niet op: de mooiste trucks staan opgesteld bij het TT Circuit of rijden over de racebaan.

Langs de berm van het TT Circuit ontwaken de mensen in tenten. Ondertussen loopt het circuit vol met enthousiaste feestgangers. De Franse, Italiaanse en Zweedse klanken vliegen je om de oren. Het is duidelijk: Truckstar trekt niet alleen Nederlandse fans.

'Groot feest'

De eerste nacht was geweldig, meent Robert Servaas namens de organisatie. "We hadden gisteravond een prachtige avond met mooi weer. Het was hier een groot feest met lampjes en zwaailichten. Het is gewoon fantastisch. De sfeer is goed en je merkt dat iedereen het fantastisch vindt om hier weer te zijn."

Ondanks dat het middaguur nog niet in zicht is, lopen vele feestgangers al met een biertje in de hand. Andere liefhebbers zitten op de goedgevulde tribune te kijken naar de racetrucks die op het circuit laten zien wat ze kunnen. "Mijn passie voor vrachtwagens, daarvoor ben ik eigenlijk hier", vertelt liefhebber Marnix van der Knijff. Wat er zo mooi aan is? "De opbouw. Scania. Het geluid. Interieur, je kunt het zo gek maken als je zelf wil."

Uitstel

"We hebben nu twee jaar lang vanwege corona niet dit festival kunnen organiseren, dus we hebben de veertigste gewoon twee jaar moeten uitstellen. Nu mogen we weer", vertelt Servaas met een lach. "Dat zie je aan iedereen: ze vinden het geweldig om hier te zijn." Ook zijn er volgens de organisator meer aanmeldingen van trucks dan ooit: er zijn ruim 5.000 aanmeldingen en er is maar plek voor 2.200 vrachtwagens op het terrein.

'Niet lullen maar poetsen'

24 vrachtwagens zijn genomineerd voor de verkiezing van de Mooiste vrachtwagen van Nederland. Terwijl de jury al begonnen is aan de ronde om te kijken welke truck nou echt het mooist is, zijn de chauffeurs en soms zelfs hele teams nog druk bezig met het poetsen van de wagen. Tessa van Setten en Lisette van den Brink zijn nog druk met schoonmaakmiddelen en -doeken aan de slag. "Wanneer alle vlekjes eraf zijn, alles netjes glimt, dan is 'ie voor ons schoon", meent Van Setten. "Gewoon lekker blijven poetsen", vult Van den Brink aan. "Niet lullen maar poetsen."

"We hebben echt bijna twee of drie weken staan poetsen met z'n allen", vertelt Van Setten. "Als je de bulk dan zo omhoog ziet staan en alles glimt zo, dan denken wij dat we wel kans maken. We zijn benieuwd. De concurrentie is ook groot." Toch denkt de chauffeur daar anders over. "Het is een jurysport. Ik heb een andere auto dan wat gemiddeld is. Ik weet niet of ze dat kunnen waarderen. Ik acht de kans zeer nihil."

Tweedaags feest

De feestgangers gaan vandaag nog even door. Vanavond is de 'Hollandse avond' waar verschillende zangers en bands optreden. Morgen gaat het festival met onder andere de stuntshow en het autovoetbal verder. De afsluiter is morgen rond een uur of vijf: de welbekende uittocht.