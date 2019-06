'Geen TT Circuit voor grootste Nederlandse wegracetalenten'

Het magische woord daarbij is circuittijd. Die mogelijkheid is er in Nederland nauwelijks en bovendien is het verschrikkelijk duur. “Als we met het KNMV Opleidingsteam willen trainen op het TT Circuit, dan zijn we voor een dag net zoveel kwijt als dat we moeten betalen voor tien dagen training in Spanje.”Ondanks de weinige tijd die kan worden getraind op het TT Circuit, gaat het goed met de Nederlandse jeugd. Motorbond KNMV heeft de afgelopen jaren het NK Junioren in het leven geroepen, die bestaat uit zes raceklasses. Er wordt geracet op de Junior Track bij het TT Circuit en op verschillende Nederlandse kartbanen. Kinderen kunnen vanaf een jaar of acht instappen in de minibikes. Via de NSF100 Cup maken ze vervolgens kennis met een schakelmachine, waarna er kan worden overgestapt naar de Yamaha R125 Cup en de Open 125cc.“Het NK Junioren vormt de basis van Nederlands motorsportprogramma”, zegt Veneman. “De laatste jaren hebben we geïnvesteerd in meer rijders. Het zijn goedgevulde klasses. De talenten die hier uit voortkomen pakken wij op als KNMV. Wij bieden ze de faciliteiten om meer te gaan doen. Ze krijgen de kans om op grote motoren te rijden en grote circuits. Wij geven ze de mogelijkheid om kennis en kunde op te doen, waarna ze een volgende stap kunnen maken.”Dat moet volgens de bondscoach vooral in het buitenland gebeuren. “We worstelen een beetje met onze talenten rond de 13 en 14 jaar. Zij moeten op het grote circuit rijden, maar daarvoor hebben we in Nederland weinig tijd. Daarom gaan we met hen naar Spanje. Maar ook dat is lastig. Er moet een truck met materiaal heen rijden, we moeten tickets boeken en er moeten ouders mee, want het blijven kinderen.”Het voortraject in Nederland is goed, maar om de Grand Prixs te halen moet een volgende stap worden gezet: de European Talent Cup in Spanje of het Italiaans kampioenschap Moto3. Op dit moment rijden Zonta van den Goorbergh, Justin Fokkert en Kas Beekmans in de European Talent Cup en Collin Veijer in het Italiaanse kampioenschap. Bovendien komt Van den Goorbergh uit in de Red Bull Rookies Cup.“Zij zijn echt goed op weg”, vindt Barry Veneman. “Als we kijken naar talenten die kans maken op een plek in de GP’s, dan zijn zij de eersten in de lijn.”Is er een ideale lijn richting de Grand Prixs? Volgens de bondscoach niet. “Wij hebben met Bo Bendsneyder en Michael van der Mark twee topcoureurs in Nederland. Maar beiden hebben heel verschillende routes richting de top doorlopen. Van der Mark begon pas rond zijn 12de te racen en reed direct op een 125cc-machine. Bendsneyder racet al sinds zijn 6de en begon in de minibikes. Hij is voor ons het voorbeeld van hoe je het hele traject kunt doorlopen. Maar het is dus niet noodzakelijk.”