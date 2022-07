Op de kruising van de Veentangerdijk met de Bonnerdijk bij Gieten is vanmiddag een zeer ernstig ongeluk gebeurd. Bij het ongeluk is een motorrijder om het leven gekomen.

De motor kwam in botsing met een trekker met aanhanger. Hulpverlening mocht niet meer baten, de motorrijder is ter plaatse overleden.

Wat er precies gebeurd is is nog onbekend. De weg is afgesloten en de politie doet onderzoek.