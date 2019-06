Hondje Lucky bijna drie weken vermist

De anderhalf jaar oude viervoeter deed ook dienst als hulphondje voor cliënten op de boerderij.“Lucky is op 23 maart rond 10 uur in de ochtend met de staart tussen de benen van het terrein vertrokken”, vertelt Nicolien. “Diezelfde zondagmiddag is Lucky waarschijnlijk nog gezien achter de kerk op de Brink in Roden.”Volgens de 15-jarige Nick, die meehelpt op de boerderij, is het een understatement dat de hond gemist wordt. “We missen hem echt heel erg. Lucky moet gewoon naar huis komen. Zelfs als ik thuis ben denk ik bij mezelf: Lucky, het heeft nu wel lang genoeg geduurd, kom gewoon terug.”Ook klusjesman André Overwijk mist Lucky. “In de ochtend kwam hij samen met de andere dieren altijd naar me toe gerend en wilde hij een aai over zijn bol en een stukje vlees. Echt, als iemand onze Lucky heeft gezien, bel ons. We willen duidelijkheid.”Kuiper geeft de moed niet op. Ze is op vrijdag 1 juni nog met een speurhond op pad geweest om de vermiste Lucky te zoeken. Volgens haar pakte die verse sporen op bij het bos tussen Roden en Nietap. “Het lijkt erop dat Lucky op de paadjes blijft lopen. Dat betekent dat ze overdag waarschijnlijk verstopt zit en pas gaat bewegen als het rustig is.” Toch kwam ze die middag weer met lege handen thuis.Op de zorgboerderij willen ze vooral duidelijkheid. “Leven en dood hoort ook bij het leven op een zorgboerderij”, zegt Kuiper. “Maar dan kunnen we het tenminste afsluiten door middel van een begrafenis of iets in die richting. Nu leven we in onzekerheid.”[flickr: https://www.flickr.com/photos/drenthe/48043182782/