Babynieuws: bevers in Zuidlaardermeer hebben jongen

Op livebeelden van het Groninger Landschap zijn de bevers sinds afgelopen april te bekijken. Ook hangt er een microfoon om de geluiden die de dieren maken op te nemen.Het Groninger Landschap heeft eerder geprobeerd de bevers in beeld te brengen, maar dat mislukte, volgens RTV Noord . De dieren lieten hun gezicht niet zien in de ruimte waar de camera hing.Op Tweede Pinksterdag kwamen de bevers ineens tevoorschijn, mét hun pasgeboren kroost. Het Groninger Landschap gaat alle beelden van de webcams in en om de burcht bekijken om te zien of de bevalling is vastgelegd.Volgens het Groninger Landschap is het voor het eerst dat in Nederland bevers in het wild live op camera te zien zijn.