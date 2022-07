Weerman RTV Drenthe: 'Juli was droog en afwisselend'

Het is alweer de laatste dag van de maand juli, voor RTV Drenthe-weerman Hans Nienhuis het moment om de neerslagcijfers op een rijtje te zetten. Eén conclusie staat wat hem betreft als een paal boven water: de afgelopen maand was te droog voor de tijd van het jaar.

"Normaal valt er in juli 80 tot 90 millimeter neerslag, nou daar komt geen enkel weerstation in Drenthe dit jaar bij in de buurt."

De Wijk en Wijster

Volgens Nienhuis lopen de cijfers nog wel enigszins uiteen. "De minste neerslag viel er deze maand in de Wijk, daar werd 33 millimeter gemeten". Assen en Diever komen bijvoorbeeld uit op 48 millimeter. "Het weerstation in Wijster had het meest met 59 millimeter. Maar het beeld is wel iets vertekend. Want 17 millimeter daarvan viel eigenlijk op de laatste dag van juni. Die dag wordt meegerekend in juli. Dat gebeurt elke maand." Dus de regen die vandaag nog valt, telt mee in de cijfers van augustus", legt de weerman uit.

Volgens Hans Nienhuis zal er vandaag ook daadwerkelijk wat regen vallen. Vandaag en morgen komen we dan uit rond de 21 graden. De dagen er na wordt het dankzij een zuidelijke wind warmer. Vervolgens wordt het richting het weekend weer iets koeler, omdat de wind dan weer draait.

Invloed van de wind