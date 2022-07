Truck uit Hoogeveen tweede in verkiezing mooiste truck

De vrachtwagen van Daan Baarslag uit Hoogeveen is net niet de mooiste truck van Nederland. De Hoogevener deed mee aan die verkiezing tijdens het Truckstar Festival in Assen. Hij greep net naast de winst en werd tweede.

Baarslag was met zijn truck genomineerd in de categorie speciale voertuigen. In totaal waren er 24 finalisten, verdeeld over acht categorieën. Vanochtend werden de winnaars bekend gemaakt.